دولي

أول تعليق من بوتين على وصف بايدن له بـ "القاتل"

أول تعليق من بوتين على وصف بايدن له بـ "القاتل"
جو بايدن وفلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على وصف نظيره الأمريكي، جو بايدن له بـ "القاتل". 

وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية: "أتمنى له الصحة، والناس ترى في غيرها ما هي عليه"، مضيفاً: بأن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

وشدد بوتين على أن موسكو ستواصل العمل مع واشنطن بما فيه مصلحتها، موضحاً: بأن "القيادة الأمريكية مصممة على تشكيل علاقاتها مع روسيا وفق شروطها ونحن سنعمل معهم وفق شروطنا".

وقال بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وعندما سأل المذيع بايدن، عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، قال الرئيس الأمريكي: "نعم، أعتقد ذلك".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على علم بإعلان موسكو استدعاء سفيرها أناتولي انتونوف من الولايات المتحدة للتشاور إثر وصف بايدن لنظيره الروسي بـ"القاتل"، فيما أكد البيت الأبيض أن العلاقات بين البلدين "ستتغير".

وفي سؤال حول ما إذا كان السفير الروسي قد التقى بمسؤولين من إدارة بايدن، قالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، جالينا بورتر: إنه لا توجد اجتماعات لتصرح عنها، ورفضت بورتر التعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استدعاء سفيرها من موسكو جون سوليفان، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.

وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى أثناء عملنا مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية، سنعمل أيضا على محاسبتهم، وبالنسبة لأي استدعاء من جانبنا، فليس لدينا ما نعلق عليه".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال عن استدعاء موسكو لسفيرها، إن "إدارتنا ستتبع نهجاً مختلفاً في علاقتنا مع روسيا عن الإدارة السابقة (دونالد ترامب)". وأضافت: "العلاقات ستبدو مختلفة وسوف يتم محاسبة الروس على الأفعال التي ارتكبوها".

وأشارت إلى تقارير الاستخبارات الأمريكية عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

أخبار ذات صلة

تعرف على أول منطقة بالعالم يتم تطعيم جميع البالغين فيها بلقاح (كورونا)

تعرف على أول منطقة بالعالم يتم تطعيم جميع البالغين فيها بلقاح (كورونا)

ليبرمان: نتنياهو يخطط لحدث حول (كنيست) مشابه لأحداث الكابيتول بالولايات المتحدة

ليبرمان: نتنياهو يخطط لحدث حول (كنيست) مشابه لأحداث الكابيتول بالولايات المتحدة

وصول فريق مساعدات طبية صيني إلى جزر القمر في مهمة لمكافحة &#34;كوفيد-19&#34;

وصول فريق مساعدات طبية صيني إلى جزر القمر في مهمة لمكافحة "كوفيد-19"

عقار صيني مرشح لمواجهة كوفيد-19 يجري تجارب سريرية في الولايات المتحدة

عقار صيني مرشح لمواجهة كوفيد-19 يجري تجارب سريرية في الولايات المتحدة

إسرائيل: استمرار الصورة الوبائية بالتحسن وانخفاض مؤشر تكاثر العدوى

إسرائيل: استمرار الصورة الوبائية بالتحسن وانخفاض مؤشر تكاثر العدوى

نتنياهو: ستتم زيارة الإمارات واتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية قريبًا

نتنياهو: ستتم زيارة الإمارات واتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية قريبًا

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير

الصحة العالمية تؤكد: فوائد لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; تفوق مخاطره

الصحة العالمية تؤكد: فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. فنانون عرب يشاركون بمعرض الكتروني تضامناًَ مع القضية الفلسطينية

صور.. فنانون عرب يشاركون بمعرض الكتروني تضامناًَ مع القضية الفلسطينية

لجنة الانتخابات: توقيع الفصائل ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها

لجنة الانتخابات: توقيع الفصائل ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها

لجنة الانتخابات تتفق مع بنك فلسطين على فتح فرعين للبنك بفترة الترشح

لجنة الانتخابات تتفق مع بنك فلسطين على فتح فرعين للبنك بفترة الترشح

قطاع غزة: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا) حتى اللحظة

قطاع غزة: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا) حتى اللحظة

مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية بلجنة الانتخابات ينظم لقاءً مع ممثلي الأحزاب

مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية بلجنة الانتخابات ينظم لقاءً مع ممثلي الأحزاب

عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد الدينية يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد الدينية يقتحمون باحات الأقصى

الشيخ يبحث ملف الانتخابات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والقنصل البريطاني

الشيخ يبحث ملف الانتخابات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والقنصل البريطاني

النيابة العامة بغزة: القطاع من أكثر المناطق انخفاضاً في نسبة الجرائم

النيابة العامة بغزة: القطاع من أكثر المناطق انخفاضاً في نسبة الجرائم

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34; ضد (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ضد (كورونا)