أول تعليق من بوتين على وصف بايدن له بـ "القاتل"

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على علم بإعلان موسكو استدعاء سفيرها أناتولي انتونوف من الولايات المتحدة للتشاور إثر وصف بايدن لنظيره الروسي بـ"القاتل"، فيما أكد البيت الأبيض أن العلاقات بين البلدين "ستتغير".





وفي سؤال حول ما إذا كان السفير الروسي قد التقى بمسؤولين من إدارة بايدن، قالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، جالينا بورتر: إنه لا توجد اجتماعات لتصرح عنها، ورفضت بورتر التعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استدعاء سفيرها من موسكو جون سوليفان، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.





وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى أثناء عملنا مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية، سنعمل أيضا على محاسبتهم، وبالنسبة لأي استدعاء من جانبنا، فليس لدينا ما نعلق عليه".





من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال عن استدعاء موسكو لسفيرها، إن "إدارتنا ستتبع نهجاً مختلفاً في علاقتنا مع روسيا عن الإدارة السابقة (دونالد ترامب)". وأضافت: "العلاقات ستبدو مختلفة وسوف يتم محاسبة الروس على الأفعال التي ارتكبوها".



