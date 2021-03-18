أول تعليق من بوتين على وصف بايدن له بـ "القاتل"
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على وصف نظيره الأمريكي، جو بايدن له بـ "القاتل".
وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية: "أتمنى له الصحة، والناس ترى في غيرها ما هي عليه"، مضيفاً: بأن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".
وشدد بوتين على أن موسكو ستواصل العمل مع واشنطن بما فيه مصلحتها، موضحاً: بأن "القيادة الأمريكية مصممة على تشكيل علاقاتها مع روسيا وفق شروطها ونحن سنعمل معهم وفق شروطنا".
وقال بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
وعندما سأل المذيع بايدن، عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، قال الرئيس الأمريكي: "نعم، أعتقد ذلك".
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على وصف نظيره الأمريكي، جو بايدن له بـ "القاتل".
وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية: "أتمنى له الصحة، والناس ترى في غيرها ما هي عليه"، مضيفاً: بأن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".
وشدد بوتين على أن موسكو ستواصل العمل مع واشنطن بما فيه مصلحتها، موضحاً: بأن "القيادة الأمريكية مصممة على تشكيل علاقاتها مع روسيا وفق شروطها ونحن سنعمل معهم وفق شروطنا".
وقال بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
وعندما سأل المذيع بايدن، عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، قال الرئيس الأمريكي: "نعم، أعتقد ذلك".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على علم بإعلان موسكو استدعاء سفيرها أناتولي انتونوف من الولايات المتحدة للتشاور إثر وصف بايدن لنظيره الروسي بـ"القاتل"، فيما أكد البيت الأبيض أن العلاقات بين البلدين "ستتغير".
وفي سؤال حول ما إذا كان السفير الروسي قد التقى بمسؤولين من إدارة بايدن، قالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، جالينا بورتر: إنه لا توجد اجتماعات لتصرح عنها، ورفضت بورتر التعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استدعاء سفيرها من موسكو جون سوليفان، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.
وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى أثناء عملنا مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية، سنعمل أيضا على محاسبتهم، وبالنسبة لأي استدعاء من جانبنا، فليس لدينا ما نعلق عليه".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال عن استدعاء موسكو لسفيرها، إن "إدارتنا ستتبع نهجاً مختلفاً في علاقتنا مع روسيا عن الإدارة السابقة (دونالد ترامب)". وأضافت: "العلاقات ستبدو مختلفة وسوف يتم محاسبة الروس على الأفعال التي ارتكبوها".
وأشارت إلى تقارير الاستخبارات الأمريكية عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.
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