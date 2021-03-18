دولي

ليبرمان: نتنياهو يخطط لحدث حول (كنيست) مشابه لأحداث الكابيتول بالولايات المتحدة

ليبرمان: نتنياهو يخطط لحدث حول (كنيست) مشابه لأحداث الكابيتول بالولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، يخطط لحدث حول مبنى (كنيست)، مشابه لأحداث الكابيتول بالولايات المتحدة.

وطالب في مقابلة مع (القناة 12)، بتعزيز الأمن حول مبنى (كنيست) من الآن فصاعداً، "لأننا نستعد لأعمال شغب مثل الحدث الذي رأيناه في مبنى الكابيتول بأمريكا".

وتابع: "عندما يشكك رئيس (كنيست) من (ليكود) في نزاهة لجنة الانتخابات المركزية، فهذا يعني أنهم يفهمون أنهم سيخسرون ويستعدون لأعمال شغب لنزع الشرعية".

وقال ليبرمان: "لا شك أن نتنياهو يخطط لحدث آخر مشابه لأحداث الكابيتول".

وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات (كنيست 24)، والتي تجرى يوم الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة، تعرض في أوائل كانون الثاني/يناير الماضي، لاقتحام من قبل أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأمريكية.

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