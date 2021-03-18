وصول فريق مساعدات طبية صيني إلى جزر القمر في مهمة لمكافحة "كوفيد-19"

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رام الله - دنيا الوطن

وصل فريق مساعدات طبية صيني إلى مدينة موروني، عاصمة دولة اتحاد جزر القمر، اليوم (الخميس)، للشروع في مهمة لمساعدة جزر القمر في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



كما وصلت مجموعة من لقاحات كوفيد-19 وإمدادات طبية تبرعت بها الحكومة الصينية لجزر القمر، إلى موروني على نفس الرحلة.



وقد حضر الرئيس غزالي عثماني، مراسم الاستقبال في مطار موروني الدولي. ورحب بالخبراء الطبيين الصينيين وأشاد بالتبرع الذي يضم لقاحات ومواد طبية، خلال كلمته.



كما أعرب الرئيس عن امتنانه لكرم الصين، وحيّا تلك اللفتة الأخوية والكريمة، التي قال إنها سوف تسمح للبلاد بتعزيز مكافحة المرض وحماية سكان جزر القمر بشكل أكثر فعالية.