فلسطين: الكشف عن عدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32"، قطاع غزة 270، مدينة القدس 234.



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 117، جنين 66، سلفيت 55، رام الله والبيرة 320، نابلس 293، ضواحي القدس 79، قلقيلية 76، الخليل 392، بيت لحم 148، أريحا والأغوار 31، طوباس 39"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 373.



وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين اليوم الخميس، 2311 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بالإضافة إلى 2112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.