مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية بلجنة الانتخابات ينظم لقاءً مع ممثلي الأحزاب





كما ناقش اللقاء، إجراءات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية، وبعض المعلومات الانتخابية، التي تهم القوائم.



ويأتي هذا اللقاء في اطار تعاون لجنة الانتخابات ومكاتبها في المناطق الانتخابية مع شركاء العملية الانتخابية في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية.

رام الله - دنيا الوطننظم مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية، لقاءً مع ممثلي الأحزاب على مستوى مكتب المنطقة اليوم.وحضر الاجتماع، ممثلو الأحزاب المعتمدين لدى مكتب المنطقة، والذين يمثلون التنظيمات والأحزاب المحتلفة لدى لجنة الانتخابات المركزية.وتم خلال اللقاء، شرح إجراءات الترشح للقوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 من أيار/ مايو القادم.