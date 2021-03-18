عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد الدينية يقتحمون باحات الأقصى



وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقومون بها، تهدف لتغيير الواقع بالمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.



ودعات جماعات الهيكل المتطرفة؛ لتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر نيسان العبري، لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.



ووفق التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة، أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطناً عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.



كما شهد المسجد الأقصى، تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر شباط/ فبراير، مقابل (613) مستوطناً، اقتحموا المسجد في كانون الثاني/ يناير.



وأطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه، وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون الاستفراد فيه.

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، وطلبة المعاهد الدينية، وعناصر في مخابرات الاحتلال، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية، أن 110 مستوطنين وطلبة، اقتحموا باحات الأقصى اليوم، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.وبيّنت المصادر، أن المقتحمين 56 مستوطنًا و43 طالبًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.وأضافت المصادر، أن 11 عنصرًا من مخابرات الاحتلال، اقتحموا مصليات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي.ولفتت المصادر إلى أن المسجد، شهد اقتحام 22 ضابطاً من قوات الاحتلال، وموظفاً من دائرة الآثار التابعة لسلطات الاحتلال، اقتحموا المصليات داخل المسجد.وأدى المستوطنون المقتحمون طقوساً تلمودية استفزازية، وسط صلوات جهرية في محاولة استفزاز المقدسيين المرابطين في المسجد.وتشهد فترة الاقتحامات، إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.