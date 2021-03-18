الشيخ يبحث ملف الانتخابات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والقنصل البريطاني





وأطلع الشيخ الضيفيْن خلال اللقاءين، على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، والتحضيرات الجارية من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية، ويليها الرئاسية، في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.





ورافق القنصل البريطاني، خلال اجتماعه مع الشيخ، مسؤول فريق الحوكمة، والاقتصاد في القنصلية البريطانية، السيد نيك هورن.