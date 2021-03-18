الشيخ يبحث ملف الانتخابات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والقنصل البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
بحث الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، آخر التطورات، وملف الانتخابات الفلسطينية، مع كلٌ من القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وذلك باجتماعين منفصليْن.
بحث الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، آخر التطورات، وملف الانتخابات الفلسطينية، مع كلٌ من القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وذلك باجتماعين منفصليْن.
ورافق القنصل البريطاني، خلال اجتماعه مع الشيخ، مسؤول فريق الحوكمة، والاقتصاد في القنصلية البريطانية، السيد نيك هورن.
وأطلع الشيخ الضيفيْن خلال اللقاءين، على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، والتحضيرات الجارية من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية، ويليها الرئاسية، في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.
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