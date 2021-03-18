النيابة العامة بغزة: القطاع من أكثر المناطق انخفاضاً في نسبة الجرائم





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن النيابة العامة، قفزت في العمل قفزة نوعية، وانتقلت نقلة نوعية في المجال الفني والإداري والإجرائي لخدمة العدالة.



وشدد النمرة على أن "قطاع غزة من أكثر المناطق انخفاضاً في نسبة الجرائم، سواء تلك التي تتعلق بجرائم القتل أو المشاجرات".



وقال: "بمجرد وقوع أي جريمة، تقوم النيابة العامة فوراً بمباشرة إجراءاتها، فيما يتعلق بهذه الجرائ،م وتنزل للميدان كما واقعة الحادثة الأخيرة التي وقعت في الشجاعية، فقد نزل وفد من النيابة العامة إلى مركز الشرطة، وكان هناك متابعة فورية من أجل تطويق الأحداث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



ولفت إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تهول الأحداث وتُعطي انطباعاً على غير حقيقته، وهذا يُعد جريمة نشر يساعد في تأجيج الرأي العام، ويعاقب عليها القانون.



وأكد النمرة بأن تعليمات النائب العام واضحة للمباحث الإلكترونية، بمتابعة المواقع التي تقوم بنشر أخبار كاذبة أو مقاطع مصورة، تتعلق بأي أحداث داخلية وملاحقتها قضائياً.



وقال المتحدث باسم "النيابة العامة" بغزة: إننا في كل القضايا نحافظ على العملية الإجرائية، ونجعل التحقيق يأخذ مجراه قبل إحالة القضية إلى المحكمة القضائية المختصة، والتي بدورها توقع العقوبة المناسبة.

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار زياد النمرة، المتحدث باسم النيابة العامة، بغزة: إن النائب العام، انتهج سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين؛ لتسهيل وصول المظالم، والعمل على حلها بشكل أسرع.