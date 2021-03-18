غزة: "الأوقاف" تُصدر تعميماً مهماً للمصلين حفاظًا على الأنفس وسلامة الجميع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس: إنه نظراً لازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الأيام الماضية في محافظات القطاع، وحفاظًا على الأنفس وسلامة الجميع، تهيب الوزارة بجموع المصلين في كافة مساجد القطاع بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، خاصة الصلوات المفروضة، وصلاة الجمعة.



وشددت الوزارة، في التعميم، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنها ستتخذ إجراءات بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة، قد تصل إلى إغلاق المسجد، حسب البرتوكول المعمول به لدى الوزارة، محذرةً من خطورة الاستهتار والتهاون بتلك الإجراءات، الأمر الذي قد يتسبب بإغلاق المساجد كافة.



ونوهت الوزارة إلى أهمية استشعار المسؤولية، وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



وتابعت: "ندعو اللجان المختصة؛ لمتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة، وترك المصافحة".



وأضافت: "سيتم توجيه طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدنياً في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".