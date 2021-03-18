دولي

عقار صيني مرشح لمواجهة كوفيد-19 يجري تجارب سريرية في الولايات المتحدة

عقار صيني مرشح لمواجهة كوفيد-19 يجري تجارب سريرية في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
يجري عقار صيني مرشح مضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) التجارب السريرية في الولايات المتحدة بعدما حصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما ذكر صانع العقار . 

وقال معهد شانغهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في بيان إن الأبحاث السريرية للعقار بدأت بناء على موافقة كل من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 

وبدأ الباحثون المرحلة الأولى من التجارب السريرية للعقار يوم الإثنين في مركز الأبحاث السريرية التابع لمعامل (فرونتاج) التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، بحسب المعهد. 

ويعتبر العقار مركبا جديدا مصمما ومؤلفا استنادا إلى الهيكل البلوري للأنزيم البروتيني الأساسي لفيروس كورونا، وهو أنزيم رئيسي يلعب دورا محوريا في التوسط في تكاثر الفيروس ونسخه. 

وأظهرت الأبحاث قبل السريرية أن المركب قام بأنشطة مثبطة قوية ضد الأنزيم البروتيني ونشاط جيد في مكافحة الفيروس داخل الخلية. 

وأضاف البيان أن الخصائص الدوائية الجيدة للعقار مثل كيفية امتصاص العقار وكيفية سريانه خلال الجسم وسلامته في التجارب الحيوانية، تشير أيضا إلى إمكانية إجراء المزيد من التجارب السريرية. 

وطُور العقار بشكل مشترك من باحثين في جامعة شانغهاي للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ووهان لأبحاث الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. 

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