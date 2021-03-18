"الصحة" بغزة تُصدر تعليمات للمواطنين بعد زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس (كوورنا)





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا يتطلب مزيداً من تضافر الجهود، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع، والحفاظ على كبار السن من خلال:



- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.



- تجنب أماكن التجمعات و الازدحام.



- عدم الاختلاط مع أي شخص، تظهر عليه أعراض مشابهة لـ (كوفيد- 19) أو لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.



- الحد من مخالطة الأطفال، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.





- الإسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.





وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إجراء 2458 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس.

غزة - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إن قطاع غزة يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس (كوفيد- 19) المسجلة يومياً، وكذلك زيادة الحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في أقسام العزل بالمستشفيات.