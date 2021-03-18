"الأوقاف" تُصدر بياناً بشأن خطبة وصلاة الجمعة غداً بالمحافظات الشمالية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن إقامة خطبة وصلاة الجمعة، في المحافظات الشمالية، ستكون في الساحات العامة، وسيتم تعليقها في المناطق المغلقة.



وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: إن هذا القرار، جاء بناء على توصيات، وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار (كورونا)، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف- كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات، التي سيتم الصلاة فيها.



وشددت على أن الخطة الموضوعة، جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة، تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.