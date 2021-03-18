جنين: الشرطة تُغلق محلات وتُحرر مخالفات سلامة عامة





كما قامت الشرطة بتحرير 61 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، محالاً تجارية، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وبمساندة قوة من الأجهزة الأمنية في المحافظة، نفذت عدة جولات تفقدية، تخللها إغلاق 25 محلاً تجارياً.