الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال السودان اليوم الخميس، إنه تسلم ردوداً إيجابية جداً من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي، حول مباحثات سد النهضة.



ووفق ما نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن الأطراف الدولية أعربت عن استعدادها، للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة بشأن سد النهضة.



وقال السودان إن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني لسد النهضة في تموز/يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، يشكل "تمادياً إثيوبيا وتهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني".