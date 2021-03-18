إسرائيل: استمرار الصورة الوبائية بالتحسن وانخفاض مؤشر تكاثر العدوى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، باستمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، وانخفاض مؤشر تكاثر العدوى إلى ما نسبته 0.68%.



وتراجعت نسبة النتائج الإيجابية الى 2.1%، بعد إجراء 76 ألف فحص مخبري، خلال الساعات 24 الماضية.



ووفق آخر بيانات لوزارة الصحة، فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة، انخفض إلى 574، فيما تبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل 6057.