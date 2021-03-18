الشرطة بغزة: سنباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بالقطاع بطلبٍ منها





وأضاف في تصريح نقلته وكالة (شهاب) المحلية، أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار، وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية.









رام الله - دنيا الوطنقال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، بغزة، إن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع بطلب من اللجنة.