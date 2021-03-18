الشرطة بغزة: سنباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بالقطاع بطلبٍ منها
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، بغزة، إن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع بطلب من اللجنة.
قال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، بغزة، إن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع بطلب من اللجنة.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة (شهاب) المحلية، أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار، وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية.
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