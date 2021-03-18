"الخارجية" تدين نية الاحتلال إقامة حديقة توراتية للمستوطنين في القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إعلان بلدية الاحتلال في القدس، أمس، عن مشروع استعماري تهويدي، يهدف إلى إقامة حديقة توراتية للمستوطنين على أسطح الأسواق التاريخية في القدس، بما في ذلك زراعة أشجار ووضع ألعاب ترفيهية للمستوطنين، لتغيير إطلالة أسطح تلك الأسواق.



وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك، يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تزوير معالم قلب القدس، وبلدتها القديمة ومحاصرة الأقصى، في تجاهل واضح لدائرة الأوقاف الإسلامية ومصادرة مكشوفة لدورها وصلاحياتها.



واعتبرت، أن تغيير معالم أسطح الأسواق التاريخية القديمة في القدس، ليس فقط جريمة، يحاسب عليها القانون الدولي، واستخفافاً بقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة ذات الصلة، وإنما سخرية إسرائيلية مقصودة من المجتمع الدولي، وشرعياته وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين.



وشددت الوزارة، على أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المركبة في القدس، وتجاهله ولا مبالاته تجاه ما تتعرض له من إباده لكل ما هو فلسطيني، لم يعد يعتبر تواطؤاً ومشاركة في الجريمة فقط، بل فقدان المجتمع الدولي لما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ما يؤدي إلى انتشار اوسع لحالة اليأس والاحباط السائدة في المنطقة، ويفتح الأبواب أمام الفوضى وعدم الاستقرار.