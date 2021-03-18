دولي

نتنياهو: ستتم زيارة الإمارات واتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية قريبًا

نتنياهو: ستتم زيارة الإمارات واتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية قريبًا
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميسن: إنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً.

وقال في تصريحات لإذاعة (الجيش)، رداً على أنباء إلغاء رحلاته إلى الإمارات: "عندما كنت على وشك الذهاب إلى هناك قبل أيام قليلة، لم يمنعوا ذلك- بل كان هناك عطل، وتم حل هذا الأمر، وستتم الزيارة قريبًا".

في السياق، قال نتنياهو: لقناة (كان): "قريباً سنرى اتفاقيات سلام جديدة مع بعض الدول العربية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أمس، عن أن الزيارة، تم إلغاؤها، بعد تأجيلها عدة مرات، ولأسباب مختلفة.

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