نتنياهو: ستتم زيارة الإمارات واتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية قريبًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميسن: إنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً.



وقال في تصريحات لإذاعة (الجيش)، رداً على أنباء إلغاء رحلاته إلى الإمارات: "عندما كنت على وشك الذهاب إلى هناك قبل أيام قليلة، لم يمنعوا ذلك- بل كان هناك عطل، وتم حل هذا الأمر، وستتم الزيارة قريبًا".





في السياق، قال نتنياهو: لقناة (كان): " قريباً سنرى اتفاقيات سلام جديدة مع بعض الدول العربية".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أمس، عن أن الزيارة، تم إلغاؤها، بعد تأجيلها عدة مرات، ولأسباب مختلفة.

رام الله - دنيا الوطن