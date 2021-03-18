شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاماً بشأن لقاح (كورونا)

"الصحة" بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاماً بشأن لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين ضد (كوفيد- 19) لمن يزيد أعمارهم عن (65 عاماً).

وقالت في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بناءً على خطة وزارة الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة (كوفيد- 19)، نهيب بالمواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاماً)، التوجه إلى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة.

وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل 20/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

وتؤكد وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة، ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

مراكز التطعيم هي:-

محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا.

محافظة غزة:- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة.

محافظة خانيونس:- عيادة مسقط القرارة.

محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة.

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