طالع: تعميم لمدراء المستشفيات بالقطاع بشأن التحويل للعلاج بالقدس والضفة





ووفق التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه سيتم إيقاف كتابة النماذج للتحويلات الطبية في المستشفيات بغزة، بسبب الوضع الصعب والحالة الوبائية الخطيرة التي تشهدها مستشفيات الضفة والقدس، ما عدا حالات العناية المركزة "إنقاذ الحياة".





وفيما يلي نص التعميم:

















رام الله - دنيا الوطنأصدر مدير عام مجمع فلسطين الطبي، د. محمد أبو سلمية، تعميماً لمدراء المستشفيات في القطاع، بشأن التحويل للعلاج في الضفة الغربية والقدس.