"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) بـ 24 ساعة الماضية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إجراء 2458 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس.



كما سجلت "الصحة" في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، تعافي 123 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة الماضية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 58161 اصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 2505 حالة، وإجمالي المتعافين 55083 حالة.



وارتفعت عدد حالات الوفاة 573 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.