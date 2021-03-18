"الجهاد الإسلامي": بالنهاية سيتضح صدق ما تنبأنا به والانتخابات لن تنهي الاحتلال





وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس): "إذاً قبلنا بقواعد التوافق والاجتهاد الوطني، لكن في النهاية، سيتضح صدق ما تنبأت به حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من البداية".



وقال القططي: نرى أن استمرار الخروج من المأزق الذي نعيشه بنفس النهج السابق، لن يُجدي نفعاً، وسيعدينا لتكرار الفشل، مشيراً إلى أن "الانتخابات قد تأتي ببدائل، وتُغيّر وجه السلطة، لكنها لن تكون مخرجاً لانتهاء الاحتلال".



وشدد على أنه يجب أن تنصب كامل حواراتنا وأهدافنا على تعزيز المشروع الوطني، "فنحن لازلنا في مرحلة تحرر وطني، والاحتلال لازال يبطش بنا، ويسلب أرضنا، ويدنس مقدساتنا".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. وليد القططي: إن الانحراف على الساحة الفلسطينية، بدأ من "أوسلو"، والعمل بهذا الاتفاق لازال ساري المفعول.