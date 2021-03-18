"الإحصاء" وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 2020



القطاع الاقتصادي















الأرصدة حسب نوع



الاستثمار



قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد)







القطاع الحكومي



قطاع البنوك



القطاعات الأخرى المجموع



قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية قطاع الأسر المعيشية



وضع الاستثمار الدولي (صافي)* 1,121 -1,001 4,044 -311 -994 2,859 مجموع الأصول الخارجية 1,121 324 5,984 820 40 8,289 الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 0 0 0 246 8 254 استثمارات الحافظة في الخارج 29 0 870 377 0 1,276 الاستثمارات الأخرى في الخارج: 395 324 5,114 197 32 6,062 منها: عملة وودائع** 395 0 5,066 34 32 5,527 الأصول الاحتياطية 697 0 0 0 0 697 مجموع الخصوم الأجنبية 0 1,325 1,940 1,131 1,034 5,430 الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين 0 0 975 707 1,034 2,716 استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين 0 0 281 387 0 668 الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: 0 1,325 684 37 0 2,046 منها: قروض من الخارج 0 1,325 0 15 0 1,340 منها: عملة وودائع*** 0 0 684 0 0 684 ملاحظات



- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.



- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.



* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.



** عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.



*** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.





القطاع الاقتصادي الرصيد في نهاية الربع الثالث 2020 الرصيد في نهاية الربع الرابع 2020



الحكومة العامة 1,303 1,325 قصير الأجل 163 120 طويل الأجل 1,140 1,205 السلطات النقدية 0 0 قصير الأجل 0 0 طويل الأجل 0 0 البنوك 669 684 قصير الأجل 363 327 طويل الأجل 306 357 القطاعات الأخرى 37 37 قصير الأجل 22 22 طويل الأجل 15 15 الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) 6 6 خصوم الدين لشركات منتسبة 0 0 خصوم الدين لمستثمرين مباشرين 6 6 إجمالي رصيد الدين الخارجي 2,015 2,052

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي لفلسطين، كما هي في نهاية الربع الرابع 2020، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 2,859 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 18% مقارنة مع الربع السابق.67% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينيةوفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 8,289 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 74%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.50% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني هي استثمار أجنبي مباشروفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,430 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 12%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.ارتفاع رصيد الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2020أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2020 بارتفاع بلغت بنسبة 2% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.جدول1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الرابع2020)القيمة بالمليون دولار أمريكيجدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الثالث 2020 والربع الرابع 2020)القيمة بالمليون دولار أمريكي