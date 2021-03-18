شؤون فلسطينية

عزيز دويك: نخشى أن تتسبب الانقسامات الموجودة داخل فتح بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها

عزيز دويك: نخشى أن تتسبب الانقسامات الموجودة داخل فتح بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها
عزيز دويك
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس "المجلس التشريعي المحلول"، د. عزيز دويك؛ الفصائل المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الخطوات السابقة، وصولاً لنتائج تثلج صدور شعبنا، وهي إجراء الانتخابات، كمخرج من حالة الانقسام.

وقال في تصريح صحفي نقله موقع (حرية نيوز): إن "الانتخابات مخرج قوي لشعبنا الفلسطيني، للعيش في حياة دستورية مليئة بالحرية والنزاهة، خاصة أنه عانى الكثير خلال سنوات الانقسام"، موضحاً أن الانتخابات، ستوقف مسلسل التدخلات الخارجية في السياسة الفلسطينية.

وأكد أن العبء على المتحاورين بالقاهرة كبير، مشيراً إلى ثقة الشعب الفلسطيني بهم؛ لإعادة بناء المستقبل وفق رؤية وطنية وكريمة لشعبنا وللأجيال المقبلة.

وحول الانقسامات التي ظهرت داخل حركة فتح، أثناء التحضير للانتخابات التشريعية؛ عبر دويك عن خشيته، من أن تتسبب الانقسامات الموجودة داخل فتح، ووجود أكثر من قائمة انتخابية في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها على الأقل.

وشدد على ضرورة ألا تتسبب أي خلافات داخلية في أي تنظيم على سير عملية المصالحة، وإنهاء الانقسام، خاصة موضوع إجراء الانتخابات العامة.

وحيا دويك، أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، خاصة المرابطين في مدينة القدس، وباحات الأقصى المبارك، راجياً أن تسهم الانتخابات المقبلة في تغيير الواقع المرير لأبناء فلسطين.

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