زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجزائري، في الساعات الأولى من صباح الخميس.



وأفاد المرصد الأميركي للزلازل، إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية، عند الساعة 1.04 بالتوقيت المحلي (00.04 بتوقيت غرينتش)، على عمق 10 كيلومترات.



وحسب تقارير صحفية محلية، شعر بالهزة الأرضية سكان ولايات الشرق والوسط، على غرار بومرداس وجيجل والعاصمة والمسيلة.



وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية إن الهزة خلفت حسب المعلومات الأولية، تشققات وانهيارات جزئية ببعض البنايات في بجاية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وأضافت: أن الولاية شهدت مغادرة عدد من السكان لمنازلهم وخروجهم إلى الشوارع، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين السكان.



وشهدت الجزائر على مدار الأيام القليلة الماضية، نشاطا زلزاليا بدرجات متفاوتة، حيث سجلت هزات بولايات مسيلة وبجاية وسكيكدة.