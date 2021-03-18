الاحتلال يعتدي على أفراد عائلة بالضرب ويعتقل سبعة مواطنين بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على أفراد عائلة، واعتقلت ثلاثة مواطنين في الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة مناطق في بلدة بيت أمر، واعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم عبد الحميد أبو مارية، وزوجته ( 50 عاماً)، وابنتيه آلاء (28 عاماً)، وبراءة (20 عاماً).



وأضاف أن قوات الاحتلال، اعتقلت عمر عبد العزيز علقم (39 عاماً)، ومحمود محمد عوض (32 عاماً) من بيت أمر، وعميد غازي جبارين (24 عاماً) من مدينة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب هادي محمود غوانمة (21 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة يعبد في المحافظة.



وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد واعتقلت المواطن ثابت وليد عطاطرة (20 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من القدس.



والشابان هما، غسان شوامرة من حي "الكسارات" في مخيم قلنديا، ووليد سالم كنعان الخطيب من بلدة حزما، وذلك بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلي ذويهما وفتشتهما.