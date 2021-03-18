دولي

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير
جو بايدن وفلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على علم بإعلان موسكو استدعاء سفيرها أناتولي انتونوف من الولايات المتحدة للتشاور إثر وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، فيما أكد البيت الأبيض أن العلاقات بين البلدين "ستتغير".

وفي سؤال حول ما إذا كان السفير الروسي قد التقى بمسؤولين من إدارة بايدن، قالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، جالينا بورتر: إنه لا توجد اجتماعات لتصرح عنها، ورفضت بورتر التعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استدعاء سفيرها من موسكو جون سوليفان، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.

وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى أثناء عملنا مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية، سنعمل أيضا على محاسبتهم، وبالنسبة لأي استدعاء من جانبنا، فليس لدينا ما نعلق عليه".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال عن استدعاء موسكو لسفيرها، إن "إدارتنا ستتبع نهجاً مختلفاً في علاقتنا مع روسيا عن الإدارة السابقة (دونالد ترامب)". وأضافت: "العلاقات ستبدو مختلفة وسوف يتم محاسبة الروس على الأفعال التي ارتكبوها".

وأشارت إلى تقارير الاستخبارات الأمريكية عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت استدعاء سفيرها من واشنطن للتشاور، بعد تصريح بايدن في مقابلة مع قناة ABC News بأن بوتين "سيدفع ثمناً" بسب محاولاته لتقويض الانتخابات الأمريكية، وبسؤاله عما إذا كان يعتقد إذا كان بوتين "قاتلا"، أجاب بايدن: "نعم، أعتقد".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحديد طرق تصحيح العلاقات الروسية الأمريكية، التي تمر بحالة صعبة، والتي أوصلتها واشنطن إلى طريق مسدود في السنوات الأخيرة. نحن مهتمون بمنعهم من الوقوع في حالة لا رجعة فيها، على افتراض أن الأمريكيين على دراية بالمخاطر المرتبطة بذلك".

وأضافت الخارجية الروسية أن "هذا سيناقش خلال مشاورات وزارة الخارجية الروسية والإدارات الأخرى ذات الصلة مع السفير الروسي لدى واشنطن".

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