دولي

الصحة العالمية تؤكد: فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره

الصحة العالمية تؤكد: فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت منظمة الصحة العالمية، بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد (كوفيد-19) "في الوقت الحالي"، بعدما علقت عدة بلدان استخدامه خوفا من آثار جانبية محتملة، بانتظار أن ينتهي خبراؤها من مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

وأعلنت المنظمة، أنها "تعتبر في الوقت الحالي أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

وأشارت إلى أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون "تقييم" البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. ولم توضح منظمة الصحة متي سيصدر خبراؤها الذين اجتمعوا الثلاثاء استخلاصاتهم، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت أول أمس الثلاثاء، أنها "مقتنعة تماما" بمنافع لقاح "أسترازينيكا" موصية بمواصلة استخدامه في حملات التلقيح.

يشار إلى أن حوالى 15 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" في إجراء احترازي، بعد ظهور مشاكل دموية خطرة مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه، بدون أن يثبت في الوقت الحاضر وجود رابط بين هذه الأعراض واللقاح.

وأشارت منظمة الصحة في بيانها المقتضب، إلى أنه لم يتم التأكد في الوقت الحاضر من وجود أي علاقة سببية، موضحة أن"الجلطات الدموية أعراض غالبا ما تحصل" وهي ثالث أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا.

ورأت المنظمة أن من الأمور المعتادة تسجيل وفحص حوادث محتملة أثناء حملات التطعيم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على أن أنظمة المراقبة تعمل. 

وقالت: إن وقوع حوادث في فترة زمنية قريبة من التطعيم لا يعني بالضرورة أن هناك علاقة سببية بين الأمرين.

ونوهت المنظمة إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئات التنظيمية الأخرى بشأن سلامة اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19)- وذكرت أن مجلس اللقاح الذي يقدم للمنظمة توصيات بشأن سلامة التطعيمات، يراجع في الوقت الراهن جميع الدراسات والبيانات المتاحة.

وقالت كيت أوبريان، مدير قسم اللقاح بالمنظمة: إنه عندما تحصل اللقاحات على تصريح طارئ من المنظمة، فإن هذا يعني أنها استوفت كل المعايير الشائعة للسلامة والفعالية والجودة. وجدير بالذكر أن أسترازينيكا حاصل على ترخيص طارئ من المنظمة وذلك إلى جانب لقاح بيونتيك/فايزر. 

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير

البيت الأبيض: العلاقات مع روسيا ستتغير

جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.5 مليون شيكل عند الحدود المصرية

جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.5 مليون شيكل عند الحدود المصرية

(كورونا) بالعالم: تسجيل زيادة ملموسة بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة

(كورونا) بالعالم: تسجيل زيادة ملموسة بعدد الإصابات الجديدة المُكتشفة

إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق باتهامها بارتكاب جرائم حرب

إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق باتهامها بارتكاب جرائم حرب

مقتل تسعة من أفراد الجيش الأفغاني في تحطم مروحية بوسط البلاد

مقتل تسعة من أفراد الجيش الأفغاني في تحطم مروحية بوسط البلاد

روسيا تستدعي سفيرها من واشنطن للتشاور

روسيا تستدعي سفيرها من واشنطن للتشاور

مجلس الدوما: تصريحات بايدن بحق بوتين إهانة للمواطنين الروس وتعبر عن هستيريا العجز

مجلس الدوما: تصريحات بايدن بحق بوتين إهانة للمواطنين الروس وتعبر عن هستيريا العجز

بايدن: بوتين &#34;سيدفع الثمن&#34; لجهوده بتقويض الانتخابات الأمريكية

بايدن: بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده بتقويض الانتخابات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34; وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 2020

"الإحصاء" وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 2020

الاحتلال يعتدي على أفراد عائلة بالضرب ويعتقل سبعة مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتدي على أفراد عائلة بالضرب ويعتقل سبعة مواطنين بالضفة والقدس

لجنة الانتخابات تُوضح بعض تفاصيل ملف عملية الترشح للانتخابات التشريعية

لجنة الانتخابات تُوضح بعض تفاصيل ملف عملية الترشح للانتخابات التشريعية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

حسين الشيخ يرد على &#34;دحلان&#34;: طل علينا من كان سيدًا للتنسيق والفساد ونهب المال

حسين الشيخ يرد على "دحلان": طل علينا من كان سيدًا للتنسيق والفساد ونهب المال

عزت الرشق: سنعلن خلال أيام شكل مشاركتنا في الانتخابات

عزت الرشق: سنعلن خلال أيام شكل مشاركتنا في الانتخابات

هيئة الأسرى: الاحتلال يستأصل الخصية اليمنى للأسير القاصر &#34;محمد فلنة&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يستأصل الخصية اليمنى للأسير القاصر "محمد فلنة"

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34; ضد (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ضد (كورونا)

عون: على الحريري أن يفسح المجال أمام كل قادر على تأليف الحكومة

عون: على الحريري أن يفسح المجال أمام كل قادر على تأليف الحكومة