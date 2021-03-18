شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُعلن آلية قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية

لجنة الانتخابات تُعلن آلية قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ لجنة الانتخابات المركزية، صباح يوم السبت الموافق 20 آذار/ مارس الجاري، استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً، تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 آذار/ مارس.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فتتسلم اللجنة طلبات الترشح في المقر العام في مدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة، وذلك وفق الإجراءات التالية:

- يبدأ استقبال الطلبات من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، وسيتم ترتيب استقبال القوائم حسب الأسبقية من خلال منحها أرقاماً متسلسلة لتحديد أسبقية تقديم الطلب، وفقاً لتاريخ ووقت تقديمه علماً أن منسق (مفوض) القائمة الانتخابية فقط، هو المخول بتقديم طلب الترشح.

- في حال وصول أكثر من منسق (مفوض) قائمة يرغب بتقديم طلبات الترشح في ذات الوقت لمقر اللجنة بالبيرة أو للمكتب الإقليمي في غزة، أو في حال لم يتم معرفة ترتيب وصولهم، تُجرى القرعة فيما بينهم لتحديد الترتيب لكل قائمة، علماً أن أسماء القوائم ستظهر على ورقة الاقتراع وفق رقمها المتسلل وأسبقيتها في تقديم الطلب.

- عند تقديم طلب الترشح، يتم التأكد بشكل أولي من أن طلب القائمة وطلبات المرشحين والمرفقات الأساسية المطلوبة مكتملة، ويمنح منسق (مفوض) القائمة اشعاراً باستلام طلب الترشح ومرفقاته.

- في حال وجود خلل أو نقص في بيانات الطلب أو مرفقاته يتم إعادته لـمنسق (مفوض) القائمة لاستكمالها؛ ليتم استلام الطلب مكتمل حسب الأصول، ويفقد حقه في أسبقية التقديم.

- تقوم لجنة الانتخابات، خلال مدة خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته؛ للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب، ويتم تبليغ القائمة رسمياً بالقرار.

- في حال وجود خلل في طلب الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لـمنسق (مفوض) القائمة وتتيح لها فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة في الكتاب وذلك ضمن فترة الترشح التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31/3/2021، علماً أنه وبعد هذه المدة لن يقبل أي تعديل على الطلب.

وفي هذا السياق، تشير لجنة الانتخابات إلى أنه بالإمكان الاطلاع على شروط الترشح، والحصول على الطلبات والمرفقات من المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة أو من المقر الإقليمي في مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية في جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية (www.elections.ps).

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