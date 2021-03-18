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دولي

جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.5 مليون شيكل عند الحدود المصرية

جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.5 مليون شيكل عند الحدود المصرية
حدود بين مصر وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه تم إحباط محاولة تهريب مخدرات، بقيمة 1.5 مليون شيكل، عند الحدود المصرية.

وارتفعت خلال الأيام الأخيرة، محاولات تهريب مخدرات، وبمبالغ كبيرة، من خلال الحدود المصرية، وفق ما تعلن دولة الاحتلال.

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