جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.5 مليون شيكل عند الحدود المصرية





وارتفعت خلال الأيام الأخيرة، محاولات تهريب مخدرات، وبمبالغ كبيرة، من خلال الحدود المصرية، وفق ما تعلن دولة الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه تم إحباط محاولة تهريب مخدرات، بقيمة 1.5 مليون شيكل، عند الحدود المصرية.