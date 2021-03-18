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شؤون فلسطينية

الكيلة: دفعات أخرى من اللقاحات تصل خلال أيام والصحة العالمية أشادت بلقاح (أسترازينيكا)

الكيلة: دفعات أخرى من اللقاحات تصل خلال أيام والصحة العالمية أشادت بلقاح (أسترازينيكا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، إن كمية كبيرة من اللقاحات، وصلت يوم أمس، بواسطة مؤسسة (كوفاكس).

وأضافت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأننا كنا نتواصل مع هذه المؤسسة، التي تكفلت بتوزيع اللقاح لـ 20% من سكان العالم، بينهم سكان فلسطين، منذ حزيران/ يونيو 2020.

وأضافت الكيلة، بأن لقاحات أخرى، ستصل فلسطين من نفس الجهة المتبرعة، خلال أيام، وهناك تبرعات من الصين بواقع 100 ألف جرعة، ستصل خلال الأيام المقبلة. 

وشددت وزيرة الصحة على أن الوزارة، اتفقت مع (كوفاكس) على أن تصل دفعة أخرى من اللقاحات في أواخر آذار/ مارس الجاري، ودفعة أخرى من شهر نيسان/ إبريل المقبل. 

وفيما يتعلق بلقاح (أسترازينيكا)، قالت الكيلة: إن منظمة الصحة العالمية، مساء أمس، أصدرت بياناً، أشادت بالمطعوم، وقالت إن (استرازينكا) فوائده أكثر بكثير من آثاره الجانبية، و"نحن نعتمد على هذه المنظمة في توصياتها".

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة للتطعيم، بدءاً من يوم الأحد المقبل، قالت الكيلة: "سنواصل تطعيم الكوادر الصحية، في المستشفيات الحكومية والخاصة، وأيضاً مرضى السرطان والكلى، ومن هم أكثر من (70 عاماً)".

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