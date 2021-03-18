لجنة الانتخابات تُوضح بعض تفاصيل ملف عملية الترشح للانتخابات التشريعية





وتابع: الشرط الثاني، يتعلق بالأفراد داخل الكلتة، حيث كل مرشح يطلب منه بعض الوثائق بأن يكون عمره لا يقل عن 28 عاماً، ومسجل في سجل الناخبين، ويحضر بعض الأوراق التي تثبت بأنه لا يوجد جنحة، ولا نطلب شهادة عدم محكومية، حيث نعرف ذلك من خلال طريقتنا الخاصة.





وأكد طعم الله، بأن الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، سنبدأ باستقبال الطلبات، ويجب أن يحضر مفوض القائمة، ويقدمها للجنة.





وأضاف المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، عندما نحصل على ورقة الترشح، نتأكد من أن كل الوثائق متوفرة، وبعد ذلك نعطي المفوض وَصْلاً، بأننا استلمنا طلب الترشح، وبعد خمسة أيام نتأكد من الأسماء، وإذا كان هناك رفض، نبلغ جميع الأطراف في حال ضرورة تعديل أو تصحيح بعض أوراق متعلقة بالأسماء.





وشدد على أن لجنة الانتخابات، تحتاج خمسة أيام للبت في الطلب.





وقال طعم الله: بعد 12 يوماً من مرحلة الترشح، تبدأ اللجنة المرحلة التي بعدها، وهي النظر في كل الطلبات، وتفحص أسماء كل المرشحين قبل نشرها للجمهور.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك نوعين من الشروط، نوع يخص القائمة ككتلة واحدة، مثل ورقة موقعة من 3000 مواطن، يعلنون موافقتهم على ترشحها، بالإضافة إلى وجود شعار وبرنامج انتخابي للقائمة.