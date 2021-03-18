"المرور" بغزة: 11 إصابة في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة، يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً؛ للسيطرة على الأزدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثمانية حوادث سير، نتج عنها 11 إصابة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.