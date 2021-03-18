الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-6 16-7 22-14 بيت لحم 14-6 16-7 22-14 رام الله والبيرة 13-5 15-6 21-13 طولكرم 18-10 20-11 24-14 نابلس 15-7 17-8 23-14 قلقيلية 18-10 20-11 24-14 جنين 18-8 20-9 25-14 سلفيت 14-6 16-7 22-14 طوباس 19-9 21-10 26-15 روابي 15-7 17-8 23-14 الخليل 13-5 15-6 21-13 غزه 19-11 21-12 24-15 أريحا 23-14 25-15 29-17 خانيونس 19-11 21-12 24-15 الأغوار الشمالية 21-12 23-13 27-15 رفح 18-10 20-11 25-14

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويصبح الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحررارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: