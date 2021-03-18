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شؤون فلسطينية

الشيخ يكشف جدول أعمال اجتماع مركزية (فتح) الذي يُعقد غداً الجمعة

الشيخ يكشف جدول أعمال اجتماع مركزية (فتح) الذي يُعقد غداً الجمعة
اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الخميس، جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي سيعقد غداً الجمعة في رام الله.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "اللجنة المركزية لفتح، تعقد اجتماعها يوم الجمعة المقبل 19/3/2021، برئاسة الرئيس؛ لمناقشة مخرجات جلسات الحوار الوطني الأخيرة، والتي جرت في القاهرة، وكذلك التحضيرات الداخلية لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية".

واختتمت مساء أمس الأربعاء، جلسات الحوار الوطني، الذي جمع بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصري القاهرة، وبرعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وجاءت هذه الحوارات؛ استكمالاً للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، وبحث آليات الانتخابات العامة الفلسطينية، حيث شارك في هذه الحوارات، رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية.

ونص البيان الختامي، الذي أصدرت الفصائل الفلسطينية المجتمعية: "برعاية مصرية كريمة، وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالاً للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعاً في القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية".

وناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استناداً للمرسوم الرئاسى الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطینی، وإحالتها للجهات المختصة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع) المصري.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة عالية، تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

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