شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يرد على "دحلان": طل علينا من كان سيدًا للتنسيق والفساد ونهب المال

حسين الشيخ يرد على "دحلان": طل علينا من كان سيدًا للتنسيق والفساد ونهب المال
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على التصريحات التي أدلى بها القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان لقناة (العربية).

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "من كان سيدًا للتنسيق والفساد ونهب المال العام وتدمير غزة والتضحية بحياة خيرة أبنائها يطل علينا من قصوره الفارهة بقناع الوطنية المزيف والطهارة والشرف.. ان لم تستحي فقل ما شئت".

يشار إلى أن دحلان شن خلال المقابلة هجومًا حادًا على الرئيس محمود عباس، متهماً إياه بأنه فشل في تحقيق كل ما وعد به، وفي عهده تم تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني، ووصلت الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى حالة مزرية، وأن كل ما يهمه هو البقاء في السلطة، والتنكيل بمعارضيه، وإقصاء أي صوت يختلف معه، كما فعل مؤخراً مع ناصر القدوة، الذي قام بفصله من حركة فتح، مؤكداً أن عباس يصدر قوانين غير شرعية، للتحكم في الانتخابات ومنع المنافسين له من الترشح.

كما استهجن دحلان ما وصفه ضعف أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، أمام قرار الرئيس عباس، فصل عضو اللجنة المركزية السابق ناصر القدوة.

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