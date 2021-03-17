عزت الرشق: سنعلن خلال أيام شكل مشاركتنا في الانتخابات

عزت الرشق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عضو وفدها إلى حوارات القاهرة عزت الرشق أن الانتخابات مرحلة مهمة في مواجهة الاحتلال، وتوحيد الصف الفلسطيني.



وأوضح الرشق في تصريحات صحفية أن شكل المشاركة النهائي في الانتخابات سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مشيراً الى أن القائمة الوطنية المشتركة فكرة طرحتها حركة حماس وتم التداول حولها مع حركة فتح، لكنها لم تنجز حتى اللحظة.



وقال: إن حوار القاهرة ركز على القضايا المتعلقة بالمجلس التشريعي والإجراءات ومنها: شرط الاستقالة والمحكومية والأجهزة الأمنية ودورها، والدور القانوني.

وأضاف أنه تم مناقشة انتخابات المجلس الوطني وضرورة إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمتابعة أعماله.



وأكد الرشق أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بموعدها وفق المرسوم الرئاسي، وتم الاتفاق على عقد الانتخابات بالأماكن المسموح اجراؤها فيها والأماكن التي يصعب إجراء الانتخابات فيها سيتم اختيار الأعضاء بالتوافق.



وكان البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة أشار الى أن الفصائل ناقشت آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



واتفق المجتمعون على أن مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه، وأن تجري الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء ها خاصة بالقدس.



كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.



ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية .