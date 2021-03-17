شؤون فلسطينية

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، مساء الأربعاء: إن حركته في حالة تشاور مستمر مع مختلف الفصائل والقوى، للاتفاق على شكل المشاركة في انتخابات التشريعي، مضيفًا: "لا يزال خيارنا قائمة وطنية، تجمع كل فصائل شعبنا لمواجهة التحديات".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، مقتضب: أن الهدف من مسار الانتخابات، هو الشراكة في العمل السياسي، وإنقاذ المشروع الوطني، سواء أكانت مشاركتنا في انتخابات التشريعي بقائمة مشتركة أو منفردة.

وأكّد على أن حوارات القاهرة، خلال اليومين الماضيين، تمتعت بروح إيجابية، وهناك خطوات عملية وجادة، بشأن ترتيبات انعقاد انتخابات المجلس التشريعي وتحصينها.

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