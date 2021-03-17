شؤون فلسطينية

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"
رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عملية اقتحام واسعة لمجموعة من الغرف في قسم 10 بسجن (ايشل- بئرالسبع".

وقال نادي الأسير: إن عملية الاقتحام، التي استمرت ست ساعات مساء أمس الثلاثاء، أجرت خلالها قوات القمع التابعة لإدارة المعتقل، عمليات تفتيش وتخريب، طالت مقتنيات الأسرى، وفتشت كل أسير تفتيشاً دقيقاً بعد تقييده.

وبيّن النادي، أن إدارة السّجن لم تكتف بعمليات التّنكيل والتّفتيش بحقّ الأسرى، بل فرضت عليهم مجموعة من العقوبات.

وتمثلت العقوبات بحرمان الأسرى من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر، وسحب كافة الكهربائيات من غرفتين، وحولتهما إلى زنازين، وعزلت الأسرى القابعين فيهما، وحرمتهم من الخروج للفورة لمدة أسبوع.

ويقبع في سجن (ايشل- بئر السبع)، (75) أسيراً في قسم واحد مخصص للأسرى، منهم مرضى وكبار في السّن.

وتنتهج إدارة سجون الاحتلال عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة استقرار داخل الأقسام.

وصعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى خلال الأشهر الماضية.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج، ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

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