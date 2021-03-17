شؤون فلسطينية

دحلان: من حقي أن أترشح للرئاسة والتيار سيُحدد من سيكون في القائمة

دحلان: من حقي أن أترشح للرئاسة والتيار سيُحدد من سيكون في القائمة
محمد دحلان
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في فلسطين، ستعيد تشكيل السلطة، وأن تيار "الإصلاح الديمقراطي" الذي يتزعمه، سيكون فرس الرهان، وأن قائمة "التيار" سيكون لها شأن عظيم في الانتخابات.

وعبر قناة (العربية) شن دحلان هجوماً على الرئيس محمود عباس، متهماً إياه بأنه فشل في تحقيق كل ما وعد به، وفي عهده تم تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني، ووصلت الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى حالة مزرية، وأن كل ما يهمه هو البقاء في السلطة، والتنكيل بمعارضيه، وإقصاء أي صوت يختلف معه، كما فعل مؤخراً مع ناصر القدوة، الذي قام بفصله من حركة فتح، مؤكداً أن عباس يصدر قوانين غير شرعية، للتحكم في الانتخابات ومنع المنافسين له من الترشح.

وحول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال دحلان: إن هذا سيتحدد في وقته ومن خلال مؤسسات التيار، ونفى أن تكون هناك أحكام قضائية صدرت بحقه وتمنعه من الترشح، مشيراً إلى أن صفحته بيضاء، وقال: "لا يزعجني أن أكون مثيراً للجدل، فما يهمني هو العمل والإنجاز والحكم في النهاية للشعب الفلسطيني، ولن يوقفني أحد مهما علا شأنه"، مشيراً إلى أنه رغم أنه خارج السلطة منذ سنوات طويلة إلا أنه لم يتوقف عن العمل والإنجاز لخدمة أهل فلسطين والتخفيف عنهم.

وحول علاقته بحماس في الوقت الحالي، قال دحلان: إن حماس والجهاد الإسلامي، جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز إنكار ذلك، وقد تم تأسيس مؤسسة التكافل التي قامت بدفع ديات من قتلوا في غزة، سواء من فتح أو من حماس، وهذا ما ساعد في تجاوز صفحة الماضي، ووصف علاقته بحماس حالياً بقوله: "لسنا حلفاء لحماس، ولكن على الأقل أقول لسنا في حالة صراع".

ودعا دحلان إلى الانتقال من حالة الوهن، بسبب الانقسام إلى عمل برنامج وطني للمستقبل، وقال: إن الإصلاح، يبدأ بالحصول على أغلبية وطنية في البرلمان؛ ليصبح إنهاء المعاناة اليومية للمواطن الفلسطيني مسؤولية الحكومة، لأن الفلسطينيين شعب منتج ومبدع، ولا يجب أن يتم حل مشكلاته بالمعونات.

وأضاف، أن علاج المشاكل الداخلية والانقسام، يجعل الشعب الفلسطيني قادراً على بناء جبهة قوية، تستطيع أن تطرح الحلول وتبني التحالفات، وتخوض مفاوضات السلام بشكل يحقق طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني، وعلينا أن ندرك جيداً أننا إذا لم نغير واقعنا الفلسطيني المنقسم، لن نحصل على حقوقنا الوطنية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية

حماس: خيارنا قائمة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و&#34;الكانتينا&#34;

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق &#34;الإنجاز والتميز&#34;

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق "الإنجاز والتميز"

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

الرجوب: الرئيس عباس تعرض لتهديد &#34;إسرائيلي&#34; لوقف الانتخابات

الرجوب: الرئيس عباس تعرض لتهديد "إسرائيلي" لوقف الانتخابات

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

الاحتلال يحكم على فتيين مقدسيين بالسجن 38 شهرًا

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و&#34;الكانتينا&#34;

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق &#34;الإنجاز والتميز&#34;

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق "الإنجاز والتميز"

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الأحزاب اليونانية

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب &#34;شبشب حمام&#34;

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب "شبشب حمام"

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر &#34;عمرنا ما حنرجع&#34;.. هل قصد دينا الشربيني ؟

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر "عمرنا ما حنرجع".. هل قصد دينا الشربيني ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل &#34;الهيبة&#34; ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

نرمين الفقي &#34;فليذهب إلى الجحيم&#34;.. من تقصد ؟

نرمين الفقي "فليذهب إلى الجحيم".. من تقصد ؟

عربي

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات &#34;المحكمة الاتحادية&#34;

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات "المحكمة الاتحادية"

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"