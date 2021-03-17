شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء العديد من المساكن والمنشآت في تجمع للسكان بالقرب من مدينة أريحا بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال إسماعيل الخرابشة، الناطق باسم تجمع “الخرابشة” البدوي شرقي الضفة، إن قوة إٍسرائيلية هدمت 7 مساكن وعددا من المنشآت المخصصة لتربية الأغنام.

وندد الخرابشة بعملية الهدم وقال إن سلطات الاحتلال تركت السكان في العراء بعد أن صادرت مساكنهم بعد هدمها.

وأكد الناطق باسم التجمع أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تهجير السكان من الموقع، لصالح مشاريع استيطانية.

وكثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من توزيع إخطارات هدم بيوت ومساكن المواطنين في محافظة أريحا في الأغوار الوسطى في مساعٍ لإفراغ المنطقة من مواطنيها تمهيدا للسيطرة عليها.

وتعتبر محافظة أريحا والأغوار منطقة استراتيجية مهمة، تشكل مع منطقة طوباس، غور فلسطين، الذي يمتاز بجودة أرضه، ووفره مياهه، وصلاحيته لزراعة الكثير من المزروعات.

وكانت المنطقة هدفاً للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية؛ فقد تم بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ومعسكرات تدريب جيش الاحتلال، أتت على مساحات واسعة من أراضي المحافظة، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بفصل منطقة الأغوار وعزلها.

أخبار ذات صلة

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و&#34;الكانتينا&#34;

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق &#34;الإنجاز والتميز&#34;

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق "الإنجاز والتميز"

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الاحزاب اليونانية

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الاحزاب اليونانية

الرجوب: الرئيس عباس تعرض لتهديد &#34;إسرائيلي&#34; لوقف الانتخابات

الرجوب: الرئيس عباس تعرض لتهديد "إسرائيلي" لوقف الانتخابات

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

فتوح يدعو المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع المخططات الإسرائيلية في القدس

فتوح يدعو المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع المخططات الإسرائيلية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و&#34;الكانتينا&#34;

إدارة سجن (إيشل) تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا"

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق &#34;الإنجاز والتميز&#34;

بمشاركة رئيس الوزراء.. التربية تحتفي بالفائزين بجائزة صندوق "الإنجاز والتميز"

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الاحزاب اليونانية

الوزير المالكي يستقبل ممثلي الاحزاب اليونانية

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم تجمع عرب الخرابشة شمال أريحا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

عرين الزعانين: الاحتلال وجّه لي تهمة الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ غرب سلفيت

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ غرب سلفيت

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

شاهد: فنانة مصرية تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي.. من هي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

هل فشلت الجراحة الأخيرة لحورية فرغلي ؟

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. درّة وزوجها يتعرضوا للانتقاد اللاذع

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب &#34;شبشب حمام&#34;

فايز المالكي يعرض نفسه للسخرية بسبب "شبشب حمام"

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر &#34;عمرنا ما حنرجع&#34;.. هل قصد دينا الشربيني ؟

شاهد: عمرو دياب يعيد نشر "عمرنا ما حنرجع".. هل قصد دينا الشربيني ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل &#34;الهيبة&#34; ؟

من هي بطلة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

الشرطة تقبض على مشهورة خليجية تبيع مواد مخلة بالآداب.. من هي ؟

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: شمّة حمدان تستفز جمهورها بسبب إطلالتها الرجالية

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

شاهد: بسبب هذه الصورة.. أحمد زاهر يكشف معاناته في الطفولة

نرمين الفقي &#34;فليذهب إلى الجحيم&#34;.. من تقصد ؟

نرمين الفقي "فليذهب إلى الجحيم".. من تقصد ؟

عربي

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات &#34;المحكمة الاتحادية&#34;

العراق: البرلمان يخفق مجددا في إقرار تعديلات "المحكمة الاتحادية"

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة &#34;فتى الزرقاء&#34;

الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"

شاهد: انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت الدولي

شاهد: انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت الدولي