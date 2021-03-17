الرجوب: الرئيس عباس تعرض لتهديد "إسرائيلي" لوقف الانتخابات

الأرضية المشتركة التي تُوحد كل الفلسطينيين.



وذكر: "لا بد من تذليل كل العقبات التي تعترض طريق العملية الانتخابية، ومنها موضوع محكمة الانتخابات، التي تم التوافق عليها"، مُبيّناً أنّه تم التوافق على مجموعة من الآليات التي تساعد لجنة الانتخابات المركزية على تنفيذ مهمها، وبغطاء قانوني وترتيبات أمنية.



وأضاف: "نحن متوافقون على مجموعة من المبادئ، أهمها إعادة بناء المنظمة من خلال العملية الديمقراطية، جزء بالانتخابات وجزء بالتوافق بين الجميع".



واستكمل حديثه: "لا بد من مراجعة علاقة المنظمة مع السلطة مستقبلًا، فالسلطة ليست بديلًا ولا موازيًا للمنظمة، بل هي جزء من مكوناتها، وتخضع لمجلسها الوطني".



وختم الرجوب حديثه، بالقول: "إنّ الأمناء العامين هم جزء من مكونات النظام السياسي، لكنهم ليسوا بديلًا للمنظمة التي تعد صاحبة الولاية في المفهوم الوطني".



رام الله - دنيا الوطنتحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، عن تهديدات إسرائيلية للرئيس محمود عباس، بضرورة وقف الانتخابات، وعدم إجرائها.وقال الرجوب لقناة (الأقصى): "إن الرئيس عباس، تعرض لتهديدات إسرائيلية، بوقف العملية الانتخابية وعدم إجرائها"، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّ قرار الانتخابات استراتيجي.وأضاف: "مستمرون في العملية الانتخابية، ولا تغير على الجدول الزمني والآليات المتفق عليها"، مُردفاً: "على الكل أنّ يتحدث بروح إيجابية لخلق جو إيجابي، والاستمرار في هذا المناخ؛ فشعبنا يستحق منا الأفضل".وتابع الرجوب: "دون اتفاق فتحاوي حمساوي كركن أساس، لن تنجح لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الأخيرة من الانتخابات"، مُعتبراً أنّ وثيقة الوفاق الوطني وبيان الأمناء العامين، بمثابة