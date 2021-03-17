الجهاد الإسلامي: ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان يستهدف شعبنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، بيان بشأن ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان على الشعب الفلسطيني كله.



وقالت الجهاد في بيانها: "تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءتها الإرهابية ضد أهلنا في القدس المحتلة، والتي لم يكن آخرها عمليات هدم منازل ومنشئات وممتلكات أهلنا المقدسيين ومصادرة أراضيهم، في حي الشيخ جراح."



وأضافت، "أمام هذا الاٍرهاب والعدوان الإسرائيلي المتصاعد نؤكد أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، والشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفاً واحداً للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم."



وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان، وإن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه.



ودعت الجهاد، الشعب الفلسطيني في كل مكان لإعلان الغضب في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية، مطالبة بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفق ما أكدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة.