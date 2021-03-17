اشتية يستقبل السفير الهندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.



وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للسفير الهندي على جهوده المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها للأمام، متمنيا له التوفيق في حياته الشخصية والعملية.