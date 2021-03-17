فتوح يدعو المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع المخططات الإسرائيلية في القدس

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته التدخل العاجل لوقف خطط تهجير الفلسطينين وطردهم من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بعد صدور قرارات عن المحاكم الاسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم.



وأدان فتوح في تصريح له اليوم ": أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الإجرامية، وإنتهاكاتها من هدم للمنازل ومصادرتها للارض الفليسطينية، وتهجير أهلها، ما هو الا تطبيق لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني بأبشع صوره في إستهتار واضح بالقوانين والاعراف الانسانية والدولية وعلى مرآى ومسمع من العالم.



وأضاف فتوح: أن التصعيد الاسرائيلي الأخير في القدس يعد حربا ضد الوجود الفلسطيني، وسياسة تطهير عرقي وتهجير قسري واسعة، وسرقة الأرض في بلدات وقرى القدس المحتلة بما فيها سلوان والشيخ جراح وغيرها، ومنطقة حمصة في الأغوار، والمناطق المصنفة "ج"، في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والتي كفلتها المواثيق الدولية بما فيها حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.



وطالب فتوح المجتمع الدولي الخروج عن صمته والوقوف جديا إتجاه إنتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة للأعراف والقوانين الدولية، وفرض عقوبات رادعة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إرتكابها للجرائم بحق الشعب الفلسطيني، موجها دعوته للعالمين العربي والإسلامي لمساندة ودعم مؤسسات القدس لمواجهة الاحتلال وإجراءاته القمعية في القدس.