شؤون فلسطينية

إطلاق نار يستهدف سيارة مستوطن جنوب نابلس

إطلاق نار يستهدف سيارة مستوطن جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن سيارة أحد المستوطنين تعرضت لإطلاق نار اليوم الأربعاء جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

 وذكرت القناة "السابعة"، أن مركبة تقلها مستوطنة تعرضت لإطلاق نار على طريق استيطاني جنوب نابلس، ولوحظ وجود ثقب في سقف المركبة.

 وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق محاور: جيت وبورين ويتسهار وحوارة أمام حركة المرور في محاولة للبحث عن المهاجمين.

يشار إلى أن هذه عملية إطلاق النار الثانية خلال أقل من 24 ساعة ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

ففي الليلة الفائتة تم إطلاق نار على قوة عسكرية اقتحمت جنين في شارع الناصرة، في تطور ملفت للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية.

 وتتزامن تلك العمليات أيضا مع العديد من الهجمات بالأكواع المتفجرة والزجاجات الفارغة كما حصل مؤخرا في بيت أمر بالخليل ومستوطنة بيت ايل وبلدة رنتيس قرب رام الله.

 وتشهد مناطق مختلفة في الضفة الغربية اقتحامات من قوات الاحتلال التي تتعرض في بعض الأحيان لإطلاق نار وخاصة في مخيمات الضفة.

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