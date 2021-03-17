الصحة الأردنية: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تخطى إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، حاجز النصف مليون إصابة، بعد تسجيل9535 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (504,915) حالة.



وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيانها، مساء اليوم، إلى أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5553) حالة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19%)، مقارنة مع (20.12%) يوم أمس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.