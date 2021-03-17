الكيلة: اللقاحات التي وصلتنا اليوم عبر (كوفاكس) دخلت إلى ثلاجات مستودعاتنا المركزية



وأضافت الوزيرة أن اللقاحات شُحنت في سلسلة التبريد الخاصة بها، وحُفظت في ثلاجات المستودعات، ضمن حدود درجة الحرارة اللازمة والموصى بها من قبل الشركات المصنعة لها.



وقالت وزيرة الصحة إن حملة التطعيم الوطنية ستنطلق، الأحد المقبل (21-3-2021) من مجمع فلسطين الطبي برام الله، بحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين والمفوّض العام للأمم المتحدة، وممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية و وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).



وأشارت د. الكيلة إلى أنه سيتم استكمال تطعيم الكوادر الطبية، والبدء بتطعيم المسنين فوق 75 عاماً ومرضى الكلى ومرضى السرطان.



وأضافت الوزيرة أن التطعيم سيكون متوفراً في مراكز التطعيم التي سيُعلن عنها في كافة المحافظات، حيث ستقوم كوادر مدرّبّة من طواقم وزارة الصحة، بعملية التطعيم.



ووصلت، اليوم الأربعاء، إلى فلسطين، (37440 ) ألف جرعة من لقاح فايزر، و(24 ) ألف جرعة من لقاح استرازنيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وصول دفعة من لقاحي فايزر واستارزينيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية إلى ثلاجات مستودعات وزارة الصحة المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.