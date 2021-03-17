شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: حوار القاهرة إيجابي وهناك إرادة لإجراء الانتخابات في موعدها

قيادي بحماس: حوار القاهرة إيجابي وهناك إرادة لإجراء الانتخابات في موعدها
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون أن أجواء الحوار بين الفصائل في القاهرة إيجابية، وهناك إرادة جادة من جميع الوفود، للوصول إلى تفاهمات نهائية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد.

وأوضح في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، أن القضايا الأساسية التي يجرى الحوار حولها الآن تتركز في توفير أجواء صحية لنجاح الانتخابات، من حيث النزاهة والحريات العامة والبيئة القانونية والسياسية المصاحبة لإجراء هذه الانتخابات.

وبيّن أبو عون أن اللغة في الحوار يمكن البناء عليها، ويمكن أن تفضى إلى نتائج حقيقة، آملا خلال الوقت المتبقي من الحوار الخروج بنتائج واضحة ومريحة للشعب الفلسطيني.

وطالب أبو عون بضرروة تطبيق ما تم الاتفاق عليه، تحديدا في مسالة مرسوم الحريات العامة في الضفة الغربية.

وقال: "حتى لا يكون هناك تلكؤ في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، يجب وضع ضمانات بحيث يكون للمراسيم تنفيذ على أرض الواقع وليس حبرا على ورق".

وأشار إلى أن أي تحسن في الوضع على حياة الناس في الضفة الغربية هي خطوة إيجابية نمتدحها ومرحب بها.

وأكد على أن حركة حماس تسعى لرفع الظلم عن كل شرائح المجتمع الفلسطيني، خاصة ممن فصلوا من وظائفهم وقطعت رواتبهم سواء موظفين أو نواب أو أسرى محررين.

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