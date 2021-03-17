الرئاسة السورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من (كوفيد-19)

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس بشار الأسد وزوجته، أسماء الأسد، يدخلان بشكل تدريجي إلى حالتهما الطبيعية، وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس (كوفيد-19).



وقالت رئاسة الجمهورية في خبر نشرته على صفحتها على (فيسبوك) اليوم: إنه بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد وأسماء بفيروس (كوفيد 19) تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.



وأضافت: وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ "PCR".



وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، عن إصابة الأسد وزوجته بفيروس (كورونا) وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.